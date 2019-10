Kirchenkreis-Vertreter in der Gesamtschule Ratheim : Rolle des Religionsunterrichts an der Gesamtschule im Blick

Hückelhoven Superintendent Jens Sannig und die Evangelische Schulreferentin Bernhild Dankert waren zu Gast in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim.

Der Superintendent und die Schulreferentin hatten Gelegenheit, mit evangelischen Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, die am Religionsunterricht von Pfarrer Georg Dickmann teilnehmen und im kommenden Frühjahr ihr Abitur machen werden. Für einen Teil von ihnen ist die Teilnahme am Fach Religion selbstverständlich, und deshalb sind sie auch jetzt dabei. Es macht, so die Auskunft, die Attraktivität des Unterrichtes aus, dass man seine eigene Meinung einbringen kann, dass offene Diskussion möglich ist und dass es beim Vertreten der eigenen Meinung kein richtig oder falsch gibt, dass also die eigenen Gedanken ihren Wert haben dürfen. Es bestehe Interesse an Themen auch über die Bibel hinaus. So wurde über die NS-Zeit gesprochen ebenso wie über Fragen, die mit dem Tod zusammenhängen. Pfarrer Dickmann vermittelt, so war zu erfahren, zu den vielen verschiedenen Themen jeweils einen guten Zugang und gestaltet den Unterricht interessant und mit weitem Horizont. Deshalb fällt den Anwesenden die Wahl zwischen den Fächern „Evangelische Religion“ und „Praktische Philosophie“ leicht.