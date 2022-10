Hückelhovener Suchtforum : Welche Folgen der Konsum von Cannabis hat

Hückelhoven Beim 14. Hückelhovener Suchtforum ging es um die Frage: „Was kommt denn da auf uns zu?“ Die Ampel-Koalition hat sich darauf geeinigt, dass der Besitz des Rauschmittels nicht mehr pauschal strafbar sein soll.

Der Gesetzentwurf werde im November vorgestellt, sagte Marlies Trapp, die Leiterin der Hückelhovener Beratungsstelle für Suchtfragen in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Region Heinsberg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich, deren Einrichtung zu der Fachtagung eingeladen hatte. Aus medizinischer Sicht erläuterte Torsten Grigoleit die geplante Cannabis-Legalisierung. Der leitende Oberarzt der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen an der LVR-Klinik in Langenfeld machte in seinem Vortrag deutlich, welche unterschiedlichen Wirkungen der Konsum hervorrufen kann: stimulierend, um länger wach und fit zu bleiben, bis dämpfend mit dem Ziel, ruhiger und gelassener zu werden. Eine halluzinogene Wirkung sei ebenso möglich wie Stimmungssteigerungen, Euphorie, Redseligkeit, Wahrnehmungsveränderungen in allen Sinnen oder das Gefühl einer erhöhten Einsicht und Bedeutung.„Man versteht gewisse Zusammenhänge“, so der Sucht-Experte, der bei seiner täglichen Arbeit mit suchtkranken Patienten zu tun hat. Denken, Lernen und das Gedächtnis würden beeinträchtigt, warnte Grigoleit. „Leistungen werden in der Regel schlechter.“ Konzentration und Aufmerksamkeit würden reduziert.