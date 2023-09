Streitthema Parkhofstraße in Hückelhoven „Jeder weiß, worauf er sich einlässt“

Die Parkhofstraße in Hückelhoven – in diesem Jahr war sie bereits öfters in den Schlagzeilen, weil es im Frühjahr binnen kurzer Zeit mehrere Brände und somit auch Einsätze für die Feuerwehr auf der Straße gab. Bei dem größten Brand waren die Verkaufsräume des Geschäftes Schibbe komplett ausgebrannt. Doch auch die Verkehrssituation auf eben jener Straße ist immer mal wieder ein Streitpunkt – so auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität.