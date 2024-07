Streit in Hückelhoven Wie geht’s weiter mit dem Gewerbegebiet in Baal?

„Da die gewerblichen Flächennutzungsplanreserven innerhalb der Stadt Hückelhoven aufgebraucht sind und keine weiteren infrastrukturell derart günstig gelegenen Flächen in dieser Größe im Stadtgebiet aufzufinden sind, soll an dieser durch die Bundesstraße B 57 vorbelasteten Fläche eine gewerbliche Fläche entwickelt werden.“ Ziemlich klar in einem Satz sagt die Bau-Abteilung der Stadtverwaltung Hückelhoven, dass ein neues Gewerbegebiet im Baaler Norden, an der Ostseite der Bundesstraße 57, außerhalb der Ortslage notwendig ist.