Streit bei Karnevalsparty in Hückelhoven : Polizei sucht nach Kopfnuss-Piraten

Streit bei Karnevalsparty in Hückelhoven

Hückelhoven Auf einer Karnevalsparty kam es zu einer Auseinandersetzung. Der Freibeuter hat einen 56-jährigen Mann auf die Bretter geschickt.

Bei der Altweiber-Party im Haus Sodekamp-Dohmen kam es am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an deren Ende eine Person leicht verletzt wurde. Ein bisher unbekannter Mann geriet mit einem 56-jährigen Hückelhovener in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte er ihn mit einem Kopfstoß, woraufhin der 56-Jährige verletzt zu Boden ging. Als ein 19-jähriger Zeuge hinzukam, um den Streit zwischen den beiden Männern zu schlichten, wurde auch er von dem Unbekannten zu Boden geschubst.