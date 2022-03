Bunte Vielfalt am 26. März : Stoffmarkt in Hückelhoven

Stoffmarkt in Hückelhoven

Bunte Vielfalt am 26. März

Hückelhoven Zahlreiche kreativ dekorierte Stände hüllen den Breteuilplatz sprichwörtlich in tausend tolle Stoffe. Die Besucher können eine Nähmaschine gewinnen.

Am Samstag, 26. März, gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt von 10 bis 17 Uhr endlich wieder in Hückelhoven. Zahlreiche kreativ dekorierte Stände hüllen den Breteuilplatz sprichwörtlich in tausend tolle Stoffe.