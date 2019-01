Schaufenberg und Millich: Erwachsene Sternsinger überraschen

Hückelhoven Bei der Sternsingeraktion zur Jahreswende ist im Bereich der ehemaligen Pfarre St. Bonifatius in Schaufenberg und Millich vieles anders als in den Vorjahren. Zum einen ist die Aktion zeitlich vorgezogen worden, zum anderen sorgen vor allem die Sternensinger selbst für Erstaunen.

In diesem Jahr musste der Aussendungsgottesdienst der Sternsinger um eine Woche vorverlegt werden und fand, statt wie sonst um den Dreikönigstag am 6. Januar, bereits am vergangenen Wochenende statt. Der Grund für die Vorverlegung des Gottesdienstes ist die anstehende Eröffnung der Grabeskirche in der früheren Pfarrkirche St. Bonifatius. Doch nicht nur der frühe Beginn der Spendenaktion, die im Zeichen der Inklusion steht mit der Feststellung „Wir gehören zusammen“, sorgt bei den besuchten Menschen in Schaufenberg und Millich für Erstaunen. Es sind die Sternsinger selbst, die Aufmerksamkeit erregen. Es sind nicht nur Kommunionskinder, die als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet vor der Haustür stehen und Segenswünsche bringen – an der Aktion beteiligen sich auch Erwachsene. Den Grund dafür legt Brigitte Neidig, eine der Organisatoren in Schaufenberg, dar: „Da wir immer weniger Kinder haben, die mitgehen, möchten wir auch einige Erwachsenengruppen aussenden.“ Früher waren zwölf bis 15 Kindergruppen in Begleitung eines Messdieners unterwegs, erinnert sich Sophia Heymes. Dieses Mal werden es maximal 20 Kinder mit ihren Begleitungen in sechs Gruppen sein.