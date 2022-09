Comeback der Baaler Bürgerbühne : Stellvertretender Bürgermeister überrascht Publikum

Hückelhoven Karsten Münter spielte im Stück „Chefs und andere Katastrophen“ von Hans Schimmel sich selbst. Das Comeback der Hobbymimen nach der Corona-Pause ist gelungen.

Der Baaler Apotheker spielte bei der gut besuchten Premiere des urkomischen Dreiakters „Chefs und andere Katastrophen“ von Hans Schimmel sich selbst, das stellvertretende Stadtoberhaupt, das Firmenchef Friedrich von Habermann (dargestellt von Harald Klatt) in dessen Unternehmen besucht. Mit dem früher so erfolgreichen Unternehmen geht es derzeit mächtig bergab.

Viel Applaus belohnte die elf Hobbymimen für die gelungenen Aufführungen nach der langen Corona-Zwangspause. Der Premieren-Druck ist jetzt von den Baaler Darstellern abgefallen; sie freuen sich auf eine weitere Aufführung am 22. Oktober, 19 Uhr, in der Aula des Gymnasiums. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Stern-Apotheke Baal, bei Schreibwaren Lengersdorf-Gatzos in Hückelhoven sowie bei Rita Kluge, Am Hackeberg 30.