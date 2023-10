Am 22. Oktober Steffi Neu und ihre Radiofreunde kommen nach Wassenberg

„WDR-2-Moderatorin Steffi Neu mag Menschen. Nicht nur von Berufswegen her ist sie eine ausgewiesene Frohnatur, weshalb sie am liebsten mit anderen zusammenarbeitet, die ihrem Naturell entsprechen und ihre Freude an der Freude teilen“, heißt es in der Ankündigung. Nun hat sie beobachtet, dass es häufig „off-air“ (also wenn das Mikro aus ist) noch lustiger ist als während der Sendung – spontan, ungeplant und aberwitzig. Und genau das soll nun in Wassenberg wieder vor Publikum stattfinden. Steffi Neu hat dazu ihre liebsten Radiofreunde eingeladen, um mal einen ganzen Abend Zeit zu haben: WDR-2-Bundesliga-Moderator Sven Pistor ist dabei, der Woche für Woche die Bundesliga-Konferenz leitet. WDR-Arzt Doc Esser und der Comedian René Steinberg ebenso. Gemeinsam wollen sie endlich all das machen, wofür zwischen Nachrichten und Musik oftmals die Zeit fehlt: Zum Klönen, Spielen und spontanen Unsinn-Machen.