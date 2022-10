Kneipenschow mit Radiomoderatorin : Steffi Neu kommt zum Quizzen nach Hückelhoven

Steffi Neu beim Kneipenquiz im vergangenen Jahr. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Am 20. Oktober macht Steffi Neu in Hilfarth Halt. Was die Besucher bei der Veranstaltung mit der WDR2-Radiomoderatorin in Hilfarth erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer in Nordrhein-Westfalen regelmäßig im Auto oder in der Küche WDR2 hört oder in den vergangenen Jahren gehört hat, der dürfte an ihrer Stimme kaum vorbei gekommen sein. Mit ihrer eigenen Show unterhält Moderatorin Steffi Neu dort in aller Regelmäßigkeit die Zuhörer am Radio. Doch die Moderatorin ist schon seit einiger Zeit nicht nur in einem Studio anzutreffen. Vor mittlerweile fünf Jahren war die Idee entstanden, ein Abendprogramm auf die Beine zu stellen. Auf die Dörfer sollte es gehen, nah zu den Menschen, und nicht in die großen Hallen. Das Kneipenquiz war geboren – und wurde vor vier Jahren erstmals präsentiert.

Und so tourt Steffis Kneipenquiz wieder durch die Dörfer: Nachdem alle in 2020 ausgefallenen Termine nachgeholt wurden, startet Steffi Neu direkt in die nächste Runde ihrer Show. Bis in den Dezember hinein wird sie mit ihrem Team den ganzen Westen rocken. Am 20. Oktober um 19 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) wird Steffi Neu mit ihrer Live-Show im Haus Sodekamp-Dohmen zu Besuch sein. „Die neue Tour schließt nahtlos an die vorangegangene an. Wir sind ganz wild aufs Raten, Singen und Lachen an schönen Orten mit geselligem Publikum“, freut sich die Quiz-Masterin auf einen bunten Abend.

Die Regeln sind seit jeher bekannt und unverändert. Die Gäste sollen Teams bilden, sich am Ort zusammenschließen, sich originelle Teamnamen geben und Quizrunden austüfteln. Es gibt Fragen zur Region, zu Gesellschaft, Film, Musik und zu allerhand anderem, die Antworten landen auf dem Bierdeckel. Es werden Faxen gemacht, Lieder gesungen, Siege und auch Niederlagen gefeiert.

Die Veranstaltungslocation an der Rurbrücke dürfte für die WDR2-Moderatorin schon zu einem Heimspiel werden. In den vergangenen Jahren gastierte sie mit ihrem Quiz schon mehrfach dort. 2020 erlebte sie einen ganz speziellen Abend dort, es war der Auftakt in die Biergartentour. Und ein angekündigtes Gewitter sorgte dafür, dass das Quiz nun doch drinnen stattfinden musste. Aufgrund der vielen Corona-Auflagen keine einfache Situation. Aber es wandte sich noch alles zum Guten. „Das war ein schöner Abend, ein Geschenk an den Kreis Heinsberg, weil so harte Monate hinter den Menschen lagen“, erinnerte sich Steffi Neu im vergangenen Jahr in einem Kostenpflichtiger Inhalt Interview mit der Rheinischen Post an den Abend zurück.