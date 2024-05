Nach starken Regenfällen Wasser läuft durch Häuser in Altmyhl

„Wir haben versucht, so gut es geht die Wassermassen umzuleiten“, betont Josef Loers. Man habe so verhindern wollen, dass das gesamte Wasser durch die Häuser gespült werde. „Wir haben zwei B-Schläuche übereinander gelegt und an den Seiten mit Sandsäcken beschwert“, sagt er. So konnte das Wasser entlang der Barrikade umgeleitet werden – zumindest teilweise. „Das hat zumindest ein bisschen was gebracht“, urteilt Josef Loers. Die Anwohner seien aber generell gut vorbereitet gewesen, so die Einschätzung des Feuerwehrmanns. Schließlich kennen sich die Altmyhler mit dieser Problematik bereits aus. Aufräumen müssen sie am Ende aber trotzdem.