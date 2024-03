Standorte in Hückelhoven gesucht Getränke und Grillfleisch aus dem Automaten

Derzeit schießen sie wie Pilze aus dem Boden: Automatenkioske, die in Ladenlokalen stehen, und einzelne Snackautomaten, die an belebten Orten und viel befahrenen Straßen stehen. Die Meldungen über neue Standorte und Angebote kamen in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig. In Kostenpflichtiger Inhalt Wegberg und in Erkelenz haben Automatenkioske eröffnet, wo Kunden rund um die Uhr an Getränke, Schokoriegel und andere Snacks kommen können. In Mönchengladbach steht seit Kurzem ein Automat, Kostenpflichtiger Inhalt in dem Cannabis-Produkte zu kaufen sind.