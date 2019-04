Gewählt vom Stadtrat Hückelhoven : Einstimmige Voten für zwei Neue

Im Rathaus Hückelhoven arbeiten jetzt ein neuer Sozialdezernent und ein neuer Kämmerer. Foto: Jürgen Laaser/JÜRGEN LAASER

Hückelhoven Erster Beigeordneter Helmut Holländer bekommt zwei Nachfolger, wenn er im Juni in den Ruhestand gegangen ist. Der Hückelhovener Stadtrat wählte jetzt Thorsten de Haas als Sozialdezernenten und Mario Schmitz als Kämmerer.

Der bisherige Rechts- und Sozialamtsleiter Thorsten de Haas ist ab 1. Juni Nachfolger von Sozialdezernent und Kämmerer Helmut Holländer, der nach fast fünf Jahrzehnten in der Verwaltung in den Ruhestand geht. Neuer Kämmerer wird Mario Schmitz, seit vier Jahren stellvertretender Amtsleiter der Kämmerei und Leiter der Finanzbuchhaltung. Zum Jahresende hatte der Stadtrat beschlossen, die Stellen des Beigeordneten und des Kämmerers zu entkoppeln und auf zwei Schultern zu verteilen. Beide Bewerber hat der Rat am Mittwochabend einstimmig gewählt.

Sieben Bewerber gab es für die Stelle des II. Beigeordneten, fünf waren vorab zur Vorstellungsrunde eingeladen. Jörg Leseberg, SPD-Fraktionsvorsitzender, brachte es auf den Punkt, warum sich nur einer, nämlich Thorsten de Haas, dem Rat persönlich vorstellte: „Von den fünf Bewerbern war eindeutig Thorsten de Haas mit deutlichem Abstand der Beste.“

Thorsten de Haas. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Info Kämmerer mit großen Befugnissen Bestellung I n kreisangehörigen Städten muss der Kämmerer kein Beigeordneter sein. Hier kann auch ein „sonstiger Bediensteter“ zum Kämmerer bestellt werden, erläutert die Verwaltung. Ist ein Kämmerer bestellt (nicht „nur“ beauftragt), hat er die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die ihm durch Gesetz zugewiesen sind. Befugnis Entscheiden darf der Kämmerer über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über so genannte Verpflichtungsermächtigungen und über den Erlass einer Haushaltssperre. Außerdem hat er die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung.

Ausführlich stellte sich de Haas vor, der seit zehn Jahren das Rechtsamt im Rathaus leitet. Der 39-Jährige, gebürtig aus Hetzerath, hat mit seiner Frau Verena eine Tochter (fünf) und einen Sohn (zwei Jahre) und wohnt seit 2014 in Baal. Nach Abitur in Erkelenz und Jurastudium in Düsseldorf durchlief er im Referendariat Stationen bei der Staatsanwaltschaft, beim Amtsgericht und der Stadtverwaltung in Erkelenz, sammelte Berufserfahrung bei einer Hückelhovener Anwaltskanzlei. Das Rechtsamt der Hückelhovener Verwaltung übernahm er gerne: „Es kam meinem Interesse entgegen, die Verwaltung als Quereinsteiger kennen zu lernen, wobei ich auch mit allen anderen Ämern zu tun hatte.“

Mario Schmitz. Foto: Romulus Timar

Von seinem Vorgesetzten Helmut Holländer habe er viel lernen können. Mehr Verantwortung bedeutete im November 2015 die zusätzliche Übernahme der Leitung des Sozialamts mit 13 Mitarbeitern. Und das in der „heißesten Phase der Flüchtlingskrise, die wir aber alle gut gemeistert haben – ein ganz tolles junges Team, Ehrenamtler und Bürger, die ganze Stadt hat mitgemacht“. Seit 2018 sitzt Thorsten de Haas auch im Verwaltungsvorstand.

Der künftige Sozialdezernent skizzierte Ziele und Herausforderungen der Zukunft: „Nach der Umgestaltung des Zechenareals muss der Strukturwandel endlich auch gesellschaftlich und sozial geschafft werden. Das wird uns noch Jahrzehnte begleiten.“ Große Aufgaben seien die „Dauerbaustelle Hallenbad“ und die Verlegung der Sportplätze aus der Innenstadt. Im Jugendamt gelte es, bei erhöhtem Nachfragedruck die Kinder-Tagesbetreuung aus- und Überbelegungen in Kitas abzubauen. Das Sozialamt habe die Flüchtlingskrise geschafft, „aber die Integration wird noch Jahre dauern“, so Thorsten de Haas. Eines der Ziele sei, „bezahlbaren angemessenen Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen“ zu schaffen. Der neue Sozialdezernent will Gas geben: „Wir müssen Hückelhoven in allen Bereichen noch lebenswerter machen.“