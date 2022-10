Drei Preisträger ermittelt : Hückelhoven vergibt Heimatpreis

Die Gewinner des Heimatpreises der Stadt Hückelhoven wurden von Bürgermeister Bernd Jansen (Mitte) geehrt. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Drei Projekte, die sich unter anderem zur Pflege des Brauchtums in der Stadt Hückelhoven einsetzen, wurden vom Bürgermeister ausgezeichnet.

In einem feierlichen Rahmen hat Bernd Jansen, Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, drei Projekte mit dem Heimatpreis ausgezeichnet. Es ist das dritte Mal, dass die Stadt diesen Preis an Menschen verliehen hat, die sich „auf unterschiedliche Art und Weise in und für Hückelhoven“ eingesetzt haben, wie Jansen betont. „Sie sind Heimat, Sie sind der Stolz und der soziale Kitt unserer Stadt!“, leitete der Stadtchef seine Rede ein.

Im Juni 2020 hatte die Stadt die generelle Auslobung des Heimatpreises Hückelhoven und die entsprechenden Kriterien beschlossen. Dazu zählen unter anderem Beiträge zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes, aber auch Beiträge zur Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts in Hückelhoven.

Sieben Projekte hatten sich in diesem Jahr für den Heimatpreis beworben. Dem Ehrengabegremium unter dem Vorsitz des Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle (CDU) oblag die Entscheidung, welche Projekte es am meisten überzeugt haben. Die Entscheidung wurde dann im Rat der Stadt Hückelhoven im September beschlossen.

Der 1. Preis ging an das Mandolinenorchester Rurperle für das Projekt „Wir pflanzen einen Wald – Rurperle Forst“. Dieser ist mit 2500 Euro dotiert. Im Rahmen dieses Projektes entsteht auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern ein Wald bei Hilfarth, ein ökologisches Projekt, welches Flora und Fauna helfen soll, einen neuen Lebensraum zu finden. Auch eine 600 Quadratmeter große bienenfreundliche Blumenwiese gehört zu dem Konzept. Schon im vergangenen Jahr hatte sich der Verein für den Heimatpreis beworben. Da aber erst in diesem Jahr das Jubiläum und auch die Aufforstung anstand, wurde das Projekt damals nicht berücksichtigt.

1500 Euro und den 2. Preis erhielt der Arbeitskreis Interkulturelle Woche für das Projekt „Kostenpflichtiger Inhalt Vorbereitung und Ausrichtung der Interkulturellen Woche“. In diesem Jahr feiert der Arbeitskreis sein zehnjähriges Bestehen. Initiiert und maßgeblich geprägt wurde und wird er von Birgit Fluhr-Leithoff. Die Interkulturelle Woche setze sich Jahr für Jahr aufs Neue für Demokratie, Menschenrechte und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, so die Begründung des Gremiums. Der 3. Platz und ein Preisgeld von 1000 Euro ging an die Integrative Theatergruppe Sankt Lambertus. Diese besteht nun schon seit 22 Jahren. Ziel ist es seit jeher, Menschen mit Handicap durch Theaterspielen Selbstbewusstsein erlangen sollen. Durch die Aufführungen stehen sie in der Öffentlichkeit. Dafür wurde die Gruppe nun ausgezeichnet.

In seiner Rede ging Bürgermeister Bernd Jansen auf den Begriff Heimat ein. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stelle Europa und die Welt auf eine harte Probe – und zugleich auch den sozialen Zusammenhalt. Auch aufgrund ihrer Geschichte zeige sich die Stadt, in der Menschen aus mehr als 100 Nationen friedlich zusammenleben, seit jeher solidarisch mit all jenen, die ihre Heimat verloren haben. Hückelhoven könne für manche zu einer neuen Heimat werden.