Feierstunde im Rathaus Hückelhoven : Bauhofleiterin Anna Creusen verabschiedet

Hückelhoven Mehr als 21 Jahre lang hat sie den städtischen Bauhof geleitet, führte als Frau in einer Männerdomäne das Team für die Unterhaltung von Straßen und Grünflächen. Jetzt verabschiedete die Stadt Hückelhoven Anna Creusen in die Altersteilzeit. Ihr Nachfolger wird Ralf Makowe (56).

Nach Abschluss der Hauptschule Alsdorf besuchte Creusen die Fachoberschule für Technik in Aachen und absolvierte dann bis 1978 das Studium Bauingenieurwesen an der FH Aachen. Fünf Jahre arbeitete die Bauingenieurin bei einer Tiefbauunternehmung in Düsseldorf und einem Ingenieurbüro in Aachen, dann machte sie sich selbstständig. Zum 1. März 1998 wurde sie als Leiterin des Hückelhovener Bauhofes eingestellt. Hier war die Bauingenieurin für Straßen- und Tiefbau am richtigen Platz, unterstrich Bernd Jansen und hob die Bedeutung des Bauhofes hervor. „Was im Rat beschlossen und in der Verwaltung vorbereitet wird, muss der Bauhof draußen ausführen“, sagte der Bürgermeister. „Die Mitarbeiter sind ganz nah beim Bürger, erster Anlaufpunkt und Aushängeschild für die Stadt.“ Als Frau in der Männerdomäne habe Anna Creusen eine besondere Herausforderung gemeistert, und das in Zeiten nach der Zechenschließung, als Hückelhoven „nicht auf Rosen gebettet“ gewesen sei. Doch seien die Anforderungen der Bürger immer erfüllt worden, was Sauberkeit und Schnelligkeit angehe. Zudem war der Bauhof nicht nur für die Unterhaltung von Straßen und Grünflächen, sondern auch bei Festen und Veranstaltungen im Einsatz, dazu gehöre Manpower. Und die Mitarbeiter haben wohl weitere Talente, so Jansen: „Die Truppe ist multifunktional einsetzbar. So wurden während der Flüchtlingskrise auch Küchen und Betten aufgebaut.“