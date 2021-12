Kosten belaufen sich auf insgesamt 45.000 Euro : Stadt unterstützt neues Kühlfahrzeug für die Tafel

Hückelhoven 10.000 Euro erhält die Tafel als Zuschuss von der Stadt Hückelhoven. Zudem steht die Anschaffung einer nachhaltigen Kistenwaschanlage im Raum.

Daher benötigt die Hückelhovener Tafel dringend ein neues Kühlfahrzeug, das alte ist inzwischen zehn Jahre alt und müsste so langsam ausgetauscht werden. Doch so ein Kühlfahrzeug ist nicht billig, die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Kühlaufbau, Standkühlung, Beschriftung und weiterer Nebenkosten auf insgesamt 45.000 Euro. Daher hat die Tafel die Stadt Hückelhoven um Unterstützung gebeten. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senioren und Integration der Stadt Hückelhoven wurde beschlossen, dass die Tafel einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro erhalten wird. Weitere Unterstützung erhalte die Tafel von der Lidl-Pfandspende, dem Lionsclub Selfkant sowie von einem Stiftungsfond der Stiftung der Kölner Tafel. Die Hückelhovener Tafel werde zudem einen Eigenanteil in Höhe von 11.250 Euro erbringen, um das Fahrzeug zu finanzieren.