In Absprache mit dem Stadtsportverband : Hückelhoven öffnet Sportplätze und Hallen

In Absprache mit dem Stadtsportverband

Hückelhoven Ohne Kontakt und unter strikten Sicherheitsvorkehrungen kann der Trainingsbetrieb wieder anrollen. Allerdings ohne Wettbewerb und Zuschauer. Geduscht wird vorerst zu Hause. Für die Bäder fehlen noch Vorgaben.

Sportler dürfen wieder raus auf den Platz, rein in die Hallen – mit Einschränkungen. In Absprache mit dem Stadtsportverband Hückelhoven kann der Sport- und Trainingsbetrieb auf den Sportplätzen und in den Sporthallen seit Mittwoch, 13. Mai, wieder aufgenommen werden. Das teilte Romulus Timar vom Stadtmarketing mit. Einen längeren Atem brauchen die Schwimmer. Im Rathaus wird mit der Wiederaufnahme des Badebetriebs erst für das Monatsende gerechnet.