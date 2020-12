Mehrere Bauvorhaben geplant : Stadt Hückelhoven legt mehrere Bauleitpläne aus

Hückelhoven Die Stadt Hückelhoven legt in den nächsten Wochen mehrere Bauleitpläne zur Einsicht aus. Es geht um Bauvorhaben in Baal, Ratheim, Hilfarth, Kleingladbach und Hückelhoven.

Im Gewerbegebiet Baal-Doveren (Wankelstraße) ist eine kleine Erweiterung geplant, damit sich dort neue Unternehmen niederlassen können. Dazu soll die Wiesenfläche des ehemaligen Öltanklagers der Deutschen Bahn gewerblich entwickelt werden. In Hilfarth möchte ein Investor ein rückwärtiges Grundstücksareal an der Breite Straße über eine Privatstraße erschließen, um dort Mehrfamilienwohnhäuser und Reihenhäuser bauen zu können. An der Burgstraße in Ratheim sollen servicebetreute Wohneinheiten errichtet werden. Dafür ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Außerdem möchte der Eigentümer einer Grundstücksfläche an der Wassenberger Straße/Amselweg in Kleingladbach ein Wohnkonzept verwirklichen. Vom 11. Januar bis 22. Januar liegen außerdem die Bauleitpläne für die 48. Änderung des Flächennutzungsplans „Hückelhoven, Einzelhandel Am Parkhof“ aus. Auf den bestehenden innerstädtischen Sportplatzflächen sollen Einzelhandelsbetriebe entstehen.