Aus dem Stadtrat : Hückelhoven fördert kulturelle Veranstaltungen von Vereinen

Hückelhoven Muss ein Event wegen Corona verschoben werden, ist dies im Jahr 2021 möglich, ohne dass die Bezuschussung wegbricht. Das versichert die Verwaltung.

Kulturelle Veranstaltungen können momentan aufgrund den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kaum stattfinden, ihre Bedeutung für die Gesellschaft ist aber unbestritten. Umso wichtiger, dass diese auch gefördert werden – und das auch in Zeiten, wo sich die Planung für Kulturschaffende mehr als schwierig gestaltet.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat der Kulturring dem Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) auch für das Jahr 2021 eine Empfehlung hinsichtlich der Bezuschussung kultureller Veranstaltungen unterbreitet. Was jedoch anders als in den Vorjahren ablief, war die Art und Weise. Da die Sitzung des Kulturrings aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, erreichten den Bürgermeister die Vorschläge auf dem elektronischen Postweg. Die Verwaltung wird den Vereinen das Angebot unterbreiten, dass Corona-bedingte Verschiebungen der Veranstaltungen innerhalb des Jahres 2021 möglich sind.