Berufsstart im August : Stadt Hückelhoven freut sich über die neuen Azubis

Hückelhoven 16 junge Frauen und Männer haben zum 1. August ihre Ausbildung oder ihr Berufspraktikum bei der Stadt Hückelhoven begonnen. Bürgermeister Bernd Jansen begrüßte die Berufsanfänger jetzt offiziell im Sitzungssaal des Rathaus.

Die Stadt Hückelhoven setzt darauf, Verwaltungs-Nachwuchs selbst auszubilden. 16 junge Frauen und Männer haben zum 1. August ihre Ausbildung oder ihr Berufspraktikum bei der Stadt Hückelhoven begonnen. Ein weiterer Auszubildender wird am 1. September folgen. Bürgermeister Bernd Jansen begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen jetzt offiziell im Sitzungssaal des Rathaus.

Neben einem Bauzeichner, zwei Verwaltungsfachangestellte, einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, einem Fachangestellten für Bäderbetriebe, einem Straßenwärter und sieben Berufspraktikanten für die Kindergärten haben auch drei Frauen und ein Mann eine Praxisintegrierte Ausbildung (kurz PiA) in den städtischen Kindergärten begonnen.

Die Stadt Hückelhoven bietet diese Ausbildungsform erst seit vorigem Jahr an. Bei der PiA sind die angehenden Erzieherinnen und Erzieher während der dreijährigen Ausbildung, abhängig nach Ausbildungsjahr, einen Tag bis drei Tage die Woche in der Kindertageseinrichtung, an den anderen Tagen im Berufskolleg.