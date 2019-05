Baustart in Hilfarth : Zweigstelle für Kita „Villa Regenbogen“

Hilfarth Die Stadt Hückelhoven baut an der Tannenstraße drei Kita-Gruppen neu auf, auch für unter Dreijährige. Schon im Dezember soll der neue Kindergarten fertig sein. Platz ist für 60 Kinder.

Mit dem Ersten Spatenstich gab die Stadt den Startschuss für den Neubau eines Drei-Gruppen-Kindergartens an der Tannenstraße. Im Herzen der Hilfarther Siedlung bekommt die Villa Regenbogen (Fichtenstraße) eine „Zweigstelle“, wo dann auch Kinder unter drei Jahren betreut werden können. Von den 60 neuen Kita-Plätzen sind 18 für die Kleinsten vorgesehen. 1,75 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau, weitere rund 120.000 Euro wird die Inneneinrichtung kosten.

Zum nächsten Kindergartenjahr 2020/21 werden die ersten Kinder einziehen können. Dann zieht auch eine Gruppe um, die bislang im Turnraum der Villa Regenbogen untergebracht ist. Kita-Leiterin Astrid Meuser freut sich auf die neue Herausforderung, für die das Team Verstärkung braucht. 15 neue Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen sollen in dem Neubau arbeiten. Die Stadt hatte vom EBV das Wunschgrundstück, eine große Wiese, gekauft. „Zurzeit stehen viele Kräne in der Stadt“, sagte Bürgermeister Bernd Jansen. Und wo gebaut wird, ziehen viele junge Familien ein. „Die Nachfrage nach Kitaplätzen für unter Dreijährige steigt, am besten noch mit ganztägiger Betreuung“, so der Bürgermeister. Da müsse die Stadt überlegen, in welchen Ortsteilen sie nachlegen muss, und das möglichst schnell.