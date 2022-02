Nach dem Stern des Sports : Staatssekretärin wird Teil eines As-Ka-Do-Projekts

NRW-Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert (l.) besucht den Verein As-Ka-Do. Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen (2.v.l., FDP) und der 2. stellv. Bürgermeister Karsten Münter (3.v.l., CDU) hören Kaan Cevahir zu. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Gonca Türkeli-Dehnert hat in Hückelhoven angeboten, an dem Mentoren-Programm teilzunehmen. So können Jugendliche Einblicke in ihre Arbeit erhalten.