St. Gereon Seniorendienste in Hilfarth : Balkon-Bingo überwindet die Isolation

St. Gereon Seniorendienste in Hilfarth

MIt Abstand: Fachkraft Anna Bosbach spielt mit den Bewohnerinnen und Bewohner bei St. Gereon in Hilfarth Balkon- und Terrassen-Bingo. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Für die Bewohner der Hilfarther Tagespflege-Einrichtung der St. Gereon Seniorendienste lässt sich Fachkraft Anna Bosbach einiges einfallen.

Was früher wöchentlich im großen Gemeinschaftsraum der Tagespflege der St. Gereon Seniorendienste stattfand, muss nun nach draußen verlegt werden. Die 30-Jährige tritt auf die Rasenfläche des 2016 fertig gestellten Gebäudekomplexes an der Hilfarther Callstraße, der im internen Sprachgebrauch Campus genannt wird. Immer wieder hält sie große Blätter mit deutlich sichtbaren Zahlen hoch, ermuntert die Teilnehmer, die Gäste der Tagespflege sind und in den oberen Stockwerken der Einrichtung wohnen. Es gibt kleine Sektflaschen - Piccolöchen - zu gewinnen, auch Gutscheine und Schokolade. Auf dem Balkon hält Anneliese Henßen (83) die Stellung und füllt für Ehemann Heinz (84) mit aus, als der zum Interview erscheint.