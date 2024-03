Sportstätten in Hückelhoven Diese Verbesserungsmaßnahmen sind geplant

Auch am neuen Sportplatz in Hückelhoven, der für die geschaffen wurde, die gerade abgerissen werden, ist noch etwas zu tun. So wurde bereits der Auftrag erteilt, zwei mobile Tore anzuschaffen. Der Bau von zwei Betonfertiggaragen als Lagermöglichkeit für Schule und Vereine ist ebenfalls beauftragt und soll in diesem Frühjahr über die Bühne gehen. Im anstehenden Sommer soll am Sportplatz in Ratheim die Erneuerung des Kunstrasenbelags erfolgen. Beim Hochwasser 2021 war der Kunstrasenplatz erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, er hatte auch einige Blasen geworfen. Durch ein Glattziehen war die Nutzung vorübergehend wieder möglich, allerdings hatte der VfJ Ratheim gemeldet, dass der Kunstrasen seitdem Fasern verliere. Daher war ein Austausch des Belags unumgänglich.