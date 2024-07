Lern-App Edurino Spielend lernen mit der Stadtbücherei Hückelhoven

Zehn verschiedene Figuren gibt es bereits, die die Kinder mit in ihre eigene Welt nehmen. Jede Figur setzt dabei auch unterschiedliche Schwerpunkte, was die Lerninhalte betrifft. Während die Figur Mika die Welt der Worte entdeckt, entführt die Figur Robin die Kinder in die Welt der Zahlen, in der sie mit geometrischen Formen und ersten Rechenaufgaben konfrontiert werden. Hamza ist an diesem Vormittag mit der Figur Juki in die Welt der Kreativität abgetaucht.