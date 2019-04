Kreissparkasse in Hückelhoven : Aus dem PS-Sparen zahlreiche Vereine unterstützt

Die stellvertretende Filialleiterin Sandra Lechner (Mitte) übergab in der KSK-Filiale Hückelhoven Spenden an Vertreter vieler Einrichtungen und Vereine. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Sparen, Gewinnen, Gutes tun – das ist Grundidee bei PS-Losen. Vom Erlös fördert die Kreissparkasse gemeinnützige Zwecke.

Schecks aus Mitteln des PS-Zweckertrages verteilte bei der Kreissparkasse in Hückelhoven die stellvertretende Filialleiterin Sandra Lechner an 20 gemeinnützige Vereine und Einrichtungen aus dem Stadtgebiet.

In einer Feierstunde begrüßte Sandra Lechner die Vereinsvertreter und -vertreterinnen zur Scheckübergabe. Bedacht wurden Sport, Kultur- und Brauchtumsvereine, Fördervereine und Selbsthilfegruppen: Con brio – Freunde der Kammermusik, SSC Rurtal Hückelhoven 1963, die Bergkapelle und der Förderverein Schacht 3, der Förderverein der Grundschule An der Burg, DLRG-Ortsgruppe Hückelhoven, TuS Jahn Hilfarth, die Schützenbruderschaft vom heiligsten Sakrament des Altares, die Hückelhovener Karnevalsgesellschaft (HKG), Kreuzbund, Sporttauchverein Hückelhoven, Der Förderverein Waldorfpädagogik Heinsberg, der Wald- und Naturkindergarten „Laubfrösche“, SV Grün-Weiß Schaufenberg, De Dotterblömkes, Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven, Mineralien- und Bergbaufreunde, FC Viktoria Doveren 1910, der Förderverein des katholischen Kindergartens St. Leonhard Hilfarth und der Karnevalsverein Rurblümchen Rurich.

Seit über einem Jahrhundert bieten die Rheinischen Sparkassen und die Berliner Sparkasse ihren Kunden eine Kombination von Sparen und Gewinnspiel an. Die Erlöse aus den bei der Kreissparkasse gekauften Losen für die Lotterie „PS-Sparen und gewinnen“ (fünf Euro, der Kunde spart vier Euro) kommen in voller Höhe Einrichtungen und Vereinen im Kreisgebiet zugute. Mit dem Kauf von 1,1 Millionen Losen haben die Kunden der Kreissparkasse Heinsberg es möglich gemacht, in diesem Jahr insgesamt rund 282.000 Euro an 170 Empfänger zu spenden. Jeder PS-Sparer nimmt an der monatlichen Verlosung teil. Und im Vorjahr gingen auch 13 Gewinne von jeweils 5000 Euro an Kunden der Kreissparkasse.