Spendendinner in Hückelhoven Show und Schmausen für die Jugend

Dass die Spendengala für die Initiatoren eine Herzensangelegenheit ist, war zu jeder Minute des Abends spürbar. „Wir wollten einen neuen, etwas anderen Weg gehen“, sagte die WDR-Moderatorin Lisa Tellers, die auf Anhieb für das Projekt gewonnen werden konnte und das Publikum auf herzliche Art durch das Programm führte. „Wir leben in Zeiten, in denen viele Familien den Gürtel enger schnallen müssen – die Zahl der Hilfsanträge ist gestiegen, doch die Spenden gehen seit der Pandemie zurück.“ Der Hilfsfonds solle bekannter gemacht und so die Töpfe aufgefüllt werden – die Zuschauer spendeten im Vorhinein durch den Erwerb der Karten, doch über Spendenboxen an den Tischen und QR-Codes konnte zusätzliche Unterstützung geleistet werden. Unzählige Kinder und Jugendliche selbst gaben an den verschiedenen Fronten des Dinnerevents alles, um Spenden für den guten Zweck und das Wohl ihrer Gleichaltrigen zu gewinnen: Sowohl auf der Bühne als auch als Köche oder Kellner wurde das Event zu einem großen Teil von Jugendlichen für Jugendliche mitgestaltet.