Spenden für Hückelhovener Tafel Firmen-Runde spielt Skat für den guten Zweck

Im Laufe eines Jahres kommt auf diese Weise ein vierstelliger Betrag zusammen, mit dem die Baaler Interroll-Skatspieler die Hückelhovener Tafel unterstützen. Und das seit mittlerweile 15 Jahren. „Anfangs haben wir uns von den Einnahmen immer einen Imbiss gegönnt“, erinnert sich Ausbilder Hans Bölling. Dann hatten die acht Skatspieler die Idee, einmal im Jahr für die Tafel-Kunden aus der ehemaligen Zechenstadt einzukaufen. Vor allem Kinder liegen ihnen dabei ganz besonders am Herzen. Windeln, Pflegeprodukte, Zahnbürsten und Cornflakes bringt Bölling dann in seinem Auto zu der Ausgabestelle am Friedrichplatz. Was ihn dann immer am meisten beeindruckt: „Die Tafel-Kunden packen sofort mit an, wenn sie sehen, was ich bringe. Auch die Damen, die dort arbeiten, müssen manchmal richtig schwer heben und verdienen meinen vollsten Respekt.“