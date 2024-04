Speed-Dating in Hückelhovener Realschule In zehn Minuten zum Ausbildungsplatz?

An diesem Donnerstagvormittag haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der Realschule in Ratheim die Möglichkeit, im Rahmen eines Berufe-Speed-Datings mit zahlreichen Unternehmen und Betrieben aus der Region in Kontakt zu kommen und bestenfalls sogar den Grundstein für einen Ausbildungsplatz zu legen. Wie Michaela Gänsler erklärt, habe die Realschule Ratheim in ihrem Schulkonzept die Berufswahlorientierung als einen von drei Schwerpunkten verankert. Das bedeute, dass die Jugendlichen intensiv gefördert werden und auf der anderen Seite so die Betriebe Praktikanten und Auszubildende finden.