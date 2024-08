Seit 2014 im Hückelhovener Rat SPD und Stadt trauern um Heinz Meißner

Heinz Meißner, langjähriger Ratsherr der SPD in Hückelhoven und Bürgermeisterkandidat im Jahr 2020, ist am 13. August gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. 2014 wurde Meißner, der erst vier Jahre zuvor in die SPD eingetreten war, in den Stadtrat gewählt. Diesem Gremium gehörte er bis zu seinem Tod an. Er war zudem Mitglied im Bau- und Umweltausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss, im Ausschuss für Soziales, Senioren und Integration, im Wahlprüfungsausschuss sowie im Kindergartenrat für den Kindergarten Hilfarth.