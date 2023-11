SPD übt Kritik Hinkt Hückelhoven bei Digitalisierung hinterher?

Die SPD hatte seinerzeit an Bürgermeister Bernd Jansen und die Verwaltung eine Anfrage gerichtet, in der es um den Stand der Digitalisierung der Stadt geht – mit den Antworten ist man bei der SPD jedoch nicht zufrieden. „Im Vergleich zu anderen Städten des Kreises Heinsberg hinkt Hückelhoven den Anforderung deutlich hinterher“, fasst Leseberg seine Haltung zusammen. Weiter sagt er: „Anscheinend hat man das Thema Digitalisierung in Hückelhoven noch nicht wirklich als elementar erkannt. Während in Erkelenz fünf bis sieben Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung arbeiten, kümmern sich in Hückelhoven hauptverantwortlich der Hauptamtsleiter und sein Stellvertreter um dieses wichtige Thema. Wie das zeitlich und fachlich möglich sein soll, ist uns ein Rätsel.“ Hauptamtsleiter in Hückelhoven ist Holger Loogen, sein Stellvertreter Frank Heinen. Erkelenz, das in Sebastian Bohmann gar einen „Chief Digital Officer (CDO)“ beschäftigt, adelt der SPD-Fraktionsvorsitzende gar als „Best Practice“.