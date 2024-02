Letzte Betriebsratsvorsitzender bei Sophia-Jacoba Große Ehre für Schaufenberger Manfred Küsters

Betriebsrat bei Sophia-Jacoba, mit dem Ende der Förderung 1997 dort Vorsitzender bis zum Ende des Unternehmens 1999, später auch Hartz-IV-Beauftragter des Kreises mit großem persönlichen Engagement mit Hilfe der Familie, an erster Stelle Ehefrau Ingrid, für die Betroffenen mit Wohnungs- und Möbelbeschaffung bis hin zur Organisation der Beerdigung waren Aufgaben, die weit über einen Achtstunden-Tag hinaus gingen. Loyalität zu den Betreuten bis zum Lebensende, mit Ehefrau Ingrid in jeder Hinsicht an der Seite.