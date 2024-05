Bergkapelle Sophia-Jacoba Sonntagskonzert lockt Besucher nach Hückelhoven

Für die Mütter hatte Dirigent Deckers eine kleine Überraschung auf Lager: Sie durften sich bei dem Freiluft-Auftritt sogar einige Titel wünschen. Mit dem Festmarsch „Tochter Zion" eröffneten die Mitglieder der Bergkapelle ihren abwechslungsreichen musikalischen Reigen. Auf diese Weise wolle man schon zu Beginn göttlichen Beistand anfordern, erklärte der Orchester-Chef schmunzelnd. Das schien auch gut zu klappen, denn sogar der Wettergott spielte mit. Bei strahlend blauem Himmel ging der musikalische Frühschoppen über die Bühne. Herbert Engels bekannter Saarknappen-Marsch entführte die Zuhörer für einige Minuten in ein anderes Bundesland. Hier seien überall noch die Spuren des Bergbaus zu finden, so Deckers, der eine Reise ins Saarland unbedingt empfahl. „Viva la Woodstock" erinnerte an das legendäre Festival, das aktuell eine Neuauflage erlebt und schon 1969 international gefeierten Künstlern wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder The Who eine Bühne vor rund 400.000 enthusiastischen Besuchern bot. Ein buntes Schlager-Medley erinnerte an den Eurovision Song Contest, der am Vorabend in Malmö ausgetragen worden war: Melodien von Marianne Rosenberg, Udo Jürgens Reinhard Mey, dessen Ohrwurm „Über den Wolken" für den musikalischen Durchbruch des mittlerweile 81-jährigen Berliner Liedermachers sorgte.