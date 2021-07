Sommer im Garten in Hückelhoven : Mit dem Rad zum Brings-Konzert

Wenn die Jungs von Brings spielen kommen die Menschen in Scharen nach Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Ab Donnerstag wird der Hartlepooler Platz in Hückelhoven für vier Tage zu einer kölschen Karnevalshochburg. Kasalla, Bläck Fööss, Rabaue – das „Who is Who“ der Szene gibt sich in der ehemaligen Zechenstadt die Ehre und ist der Einladung von Brings gefolgt.

Die Band um Frontsänger Peter Brings hatte die Open-Air-Konzerttage im Rahmen der „Sommer-im-Garten“-Tour organisiert. Es wird die erste größere Open-Air-Veranstaltung in der Hückelhovener Innenstadt sein, die nach der langen Corona-Pause wieder stattfinden kann. „Unser Ziel ist es, die Kultur zu fördern und gleichzeitig auch zur Erhaltung der Gastronomie beizutragen. Außerdem wollen wir den Menschen nach diesen entbehrungsreichen Monaten wieder etwas Freude mit toller Musik unter freiem Himmel schenken,“ sagt Bandchef Peter Brings.

Im Fokus der Verantwortlichen stehen natürlich die Gäste, und damit die eine möglichst gute Zeit haben werden, hat sich Alexander Kurth, der Manager für Mobilität und Klimaschutz der Stadt Hückelhoven, mit dem Stadtmarketing Hückelhoven eine Aktion ausgedacht, bei der die Besucher sorgenfrei anreisen können – und das auch noch klimaschonend. „Die Besucher haben die Möglichkeit, ihre Fahrräder auf einem eigens dafür eingerichteten Platz kostenfrei und vor allem bewacht abzustellen. Mit diesem Service wollen wir erreichen, dass möglichst viele Besucher klimafreundlich mit dem Fahrrad anreisen. 100 Stellplätze stehen zur Verfügung“, erklärt Alexander Kurth die Aktion. Der Fahrradparkplatz öffnet eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einlass und bleibt nach dem Ende der Konzerte auch noch eine Stunde lang geöffnet, so dass die Gäste im Anschluss auch noch in Ruhe austrinken können.

Am Donnerstag, 15. Juli, werden die Konzerttage ab 19.30 Uhr mit den Gruppen Klüngelköpp, Raubaue, Big Maggas und der Rhytmussportgruppe eröffnet. Freitag folgt Kasalla und Samstag Brings, jeweils ebenfalls ab 19.30 Uhr. Den Abschluss bildet dann der „Brasstelovend“-Frühschoppen am Sonntag, 18. Juli, ab 12 Uhr mit Druckluft und Swinging Funfares sowie der musikalische Abschluss am Sonntag ab 19 Uhr mit der Kultband Bläck Fööss.

Maximal 500 Besucher pro Veranstaltung können an Zelttisch-Garnituren corona-konform miteinander und mit Abstand feiern. Für die Verpflegung sorgen das Team von Frank Dohmen vom Haus Sodekamp-Dohmen aus Hilfarth sowie die Schausteller-Familie Koken aus Hückelhoven. Einlass an allen Abenden ist bereits ab 17 Uhr, damit der schöne Sommerabend auch in vollen Zügen genossen werden kann.

(mwi)