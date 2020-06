Markus Krebs bei Sodekamp-Dohmen in Hilfarth : Freundschaftsdienst der besonderen Art

Markus Krebs bei Sodekamp-Dohmen in Hilfarth

Komödiant Markus Krebs war am Samstag der erste Gast der neuen Veranstaltungsreihe „Biergarten-Kultursommer“ bei Sodekamp-Dohmen in Hilfarth. Maximal 100 Zuschauer dürfen wegen Corona vor Ort sein. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Mit Comedian Markus Krebs gelang Sodekamp-Chef Frank Dohmen ein ausverkaufter Auftakt des „Biergarten-Kultursommers“. Das Publikum war auf 100 Menschen begrenzt, die Stimmung hingegen unbegrenzt gut.

„Freundschaftsdienst“ nennt Sodekamp-Chef Frank Dohmen die spontane Zusage des bekannten Komödianten Markus Krebs, vor relativ kleinem Publikum aufzutreten. Maximal 100 Zuschauer pro Veranstaltung sind erlaubt, wenn sich der Parkplatz an der Rurbrücke an den kommenden Wochenenden in einen zünftigen Biergarten verwandelt.