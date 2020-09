Kultursommer in Hilfarth : Bayerische Band, die „Räuber“ und Markus Krebs auf der Bühne

Die Kölsche Kultband Räuber kommt am 24. Oktober nach Hilfarth. Foto: Andreas Woitzschützke

Hilfarth Der Hilfarther Kultursommer geht weiter – auch im Saal unter Corona-Sicherheitsvorkehrungen mit maximal 200 Gästen. Veranstalter Frank Dohmen blickt auf eine Serie ausverkaufter Events.

Als Frank Dohmen den Kultur-Sommer auf dem Parkplatz bei Sodekamp-Dohmen Mitte Juni in begann, da haben viele Freunde von Musik und Comedy aufgeatmet und sich gefreut, endlich wieder eine oder zwei Veranstaltungen besuchen zu können. Doch die Organisation, die allen Regeln der Coronapandemie gerecht geworden ist, hat zu einer Serie von ausverkauften Veranstaltungen geführt. Und das soll so weitergehen, da sind sich die Künstler und Veranstalter einig, denn nur so sei das Überleben beider Berufsgruppen einigermaßen gesichert.

Was mit Markus Krebs begonnen hat und neben Hastenraths Will, Steffi Neu, Höhner, Jürgen B. Hausmann, Ina Colada, Wigald Boning und Bernhard Hoecker sogar Talkgastprofi Wolfgang Bosbach auf die Kultur-Sommer-Bühne gelockt hat, geht jetzt im Akkord weiter. Zwar weicht der Veranstalter wetterbedingt dann in den Saal aus, aber auch hier unter Berücksichtigung aller aktuellen Hygieneauflagen. Das heißt aber auch, dass maximal 200 Tickets zum Verkauf stehen und sich die Kulturfans beim Kartenkauf ein wenig sputen müssen.

Der „Bayerische Abend“ mit „The Heimatdamisch“ ist am Samstag, 3. Oktober, das nächste Highlight. Bayerische Bier- und Gaumenspezialitäten werden aus der Küche genauso original serviert wie die Gaudimusik von der Bühne. Dabei wird es gerne gesehen, wenn wieder alle Gäste im Dirndl beziehungsweise in Lederhose erscheinen.

Als Freund des Hauses hat sich auch schon wieder Markus Krebs angesagt. Nachdem er im Juni gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für ein „ausverkauftes Haus“ gesorgt hat, wird er am Samstag, 17. Oktober, erneut die Bühne rocken.

Am darauffolgenden Samstag, 24. Oktober, kommen dann die Räuber nach Hilfarth. Für die Kölner Spitzenband ist der Saal Sodekamp-Dohmen gewissermaßen ein persönliches Wohnzimmer geworden, was sich in ihrer Spiellaune immer widerspiegelt.

Einlass zu allen Veranstaltungen ist zwei Stunden vor Auftritt. Jeder hat Zeit, seinen Platz in Ruhe einzunehmen und sich vor Veranstaltungsbeginn noch kulinarisch zu stärken. Karten sind unter 02433 42026 und in der Gaststätte Sodekamp-Dohmen erhältlich.

