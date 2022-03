Aktion im Juni : So will Hückelhoven für ehrenamtlichen Einsatz danken

Ein Fest als Dank für das Ehrenamt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hückelhoven Auch in Hückelhoven engagieren sich in verschiedensten Funktionen viele Menschen ehrenamtlich. Mit einem besonderen Tag im Sommer will die Stadt nun „Danke“ sagen.

Sie werden überall gebraucht. In Sportvereinen, bei gemeinnützigen Organisationen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Kommunalpolitik oder auch im Elternbeirat einer Schule oder eines Kindergartens: Menschen, die ihre Freizeit dafür verwenden, einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen und so der Gemeinschaft einen Dienst erbringen – die Ehrenamtler. In manchen Fällen wird ein solcher Einsatz für die Gesellschaft als mehr oder weniger selbstverständlich wahrgenommen. Eine Würdigung oder ein Dankeschön bleibt da leider hin und wieder auf der Strecke.

Die Stadt Hückelhoven plant nun als Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtler ein coronakonformes Ehrenamtsfest für den 24. Juni. „Mit diesem Fest möchte die Stadt Hückelhoven wieder all denjenigen ‚Danke‘ sagen, die sich in ihrer Freizeit besonders für die Menschen in unserer Stadt engagieren“, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage. Das Engagement eines jeden Einzelnen trage zum Erfolg des Ganzen entscheidend bei. Und die Stadt ist nun auf der Suche nach Menschen, die es verdient hätten, bei dem Fest geehrt zu werden. Zu diesem Zweck können die Bürgerinnen und Bürger bis zum 24. März ihre Freunde, Bekannte und Familienmitglieder vorschlagen, die dafür in Frage kommen.

Es könne leider nur eine begrenzte Anzahl von Gästen beim großen Fest mit dabei sein. Bevorzugt werden vorgeschlagene Personen, die in den vergangenen Jahren nicht am Ehrenamtsfest teilgenommen haben. Sollten mehr Vorschläge eingehen, entscheidet das Los über die freien Plätze, teilt die Stadt mit. Sollte aus Kapazitätsgründen jemand in diesem Jahr nicht an dem Fest teilnehmen können, sei ein Platz im kommenden Jahr gewiss.

Es können alle Ehrenamtler ab 16 Jahren vorgeschlagen werden, die sich in Hückelhoven engagieren, unabhängig vom Zeitaufwand für ihre Tätigkeit. Auf der Homepage der Stadt Hückelhoven ist ein Formular zu finden, das zur Anmeldung genutzt werden soll. Darin muss unter anderem angegeben werden, welches Ehrenamt die vorgeschlagene Person ausübt und warum der Vorschlagende der Meinung ist, dass es diese Person verdient habe, an dem Fest teilzunehmen und ausgezeichnet zu werden.

Bis zum 24. März werden noch Bewerbungen entgegengenommen, es gilt das Datum des Poststempels. Es ist aber auch möglich, das Formular zu den Öffnungszeiten des Rathauses abzugeben oder die Bewerbung per Mail einzureichen. Diese sollte an simone.heesel@hueckelhoven.de geschickt werden.

Im Mai werden dann die Einladungen an die Ehrenamtler verschickt. Das Ehrenamtsfest der Stadt Hückelhoven findet im „Haus am See“ in Ratheim statt und versteht sich als fröhliches, ungezwungenes Beisammensein von Menschen, die sich für andere einsetzen.

(RP)