Hajo Schumacher zu Gast So war es beim Hückelhovener Unternehmertreffen

Das Unternehmertreffen in Hückelhoven gehört seit einigen Jahren zu den beliebten und gut besuchten Terminen im Hückelhovener Veranstaltungskalender. Stets werden bekannte Gastredner eingeladen, so sprach beispielsweise auch schon Joey Kelly in Hückelhoven. Jüngst war es wieder so weit und Bürgermeister Bernd Jansen hatte zum mittlerweile 8. Unternehmertreffen in die Aula des Gymnasiums Hückelhoven eingeladen.