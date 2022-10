VIKZ-Gemeinde in Hückelhoven : So war der Tag der offenen Moschee

In der Moschee in Hückelhoven in der Ludovici-Straße kam es beim Tag der offenen Moschee zu interessanten Gesprächen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Den Verantwortlichen geht es vor allem darum, Vorurteile abzubauen, um einander besser verstehen zu können. Nachbarn und alle interessierten Gäste sollten bei der Veranstaltung die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch erhalten.

Von Daniela Giess

Seit 25 Jahren Tradition: Der Tag der offenen Moschee findet jedes Jahr am 3. Oktober statt. Auch der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) macht mit – von Anfang an. Als Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Woche wurden in der Gebetsstätte an der Ludovicistraße Besucher im Besprechungszimmer empfangen oder durch den großen Gebetsraum geführt, der mit weichem Teppichboden, funkelnden Kronleuchtern, einer gen Mekka ausgerichteten Gebetsnische und Stufenkanzel ausgestattet ist. Nachbarn und alle interessierten Gäste sollten auf diese Weise die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch erhalten.

Ömer Karadöl, der innerhalb der Hückelhovener Moscheegemeinde unter anderem für die Finanzen zuständig ist, Theologe Burak Igneci sowie Hüseyin Karakoc standen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Nach dem rund zweistündigen Begegnungsangebot bei schwarzem Tee fasste Karakoc, der mit seiner Familie in Doveren lebt, zusammen, dass es viele Gemeinsamkeiten bei den großen Weltreligionen gebe. „So verschieden sind die Religionen gar nicht. Engel gibt es zum Beispiel auch im Islam.“ Mit großem Interesse habe man deshalb das ungewöhnliche Projekt „Engel der Kulturen“ begleitet und auch eine Gruppe mit jungen Muslimen zum Abschluss der Aktion entsandt.

Besonders wichtig sind der VIKZ-Gemeinde die Integration und die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Behörden. Jürgen Heitzer, der bei der Kreispolizeibehörde als sogenannter Kontaktbeamter für muslimische Institutionen im Einsatz ist, folgte der Einladung zum Tag der offenen Moschee deshalb ebenso wie Birgit Fluhr-Leithoff. Die frühere Lehrerin am Hückelhovener Gymnasium, inzwischen im Ruhestand, leitet den Arbeitskreis Interkulturelle Woche.

Was passiert eigentlich in dem großen, hellen Gebäude, an dessen Stelle früher das legendäre, inzwischen abgerissene Tanzlokal Oelrich die Bewohner der Zechenstadt zum Schwofen bei Live-Musik einlud? Ömer Karadöl gewährte Einblicke: Hausaufgabenbetreuung und Koranunterricht stehen hier neben den fünf täglichen Pflichtgebeten auf dem Programm. In der Schaufenberger „Filiale“ betreibt der VIKZ außerdem ein Wohnheim, in dem aktuell 26 junge Muslime im Alter von zwölf bis 18 Jahren leben. Sie besuchen die Ratheimer Gesamtschule, die Realschule oder das Gymnasium in Hückelhoven.

Auf die Frage nach einer Zusammenarbeit mit den Schulen antwortete Karadöl, dass man diese gerne im kommenden Jahr wieder aufleben lassen wolle. Unter Corona-Bedingungen habe es keine Möglichkeit mehr dazu gegeben. „Unsere Türen stehen grundsätzlich offen, auch für Schulen.“ Es sei wichtig, Vorurteile abzubauen, um einander besser verstehen zu können.

Der Islam sei in den vergangenen Jahren oft mit Gewalt und Terror in Verbindung gebracht worden, ergänzte Karakoc. Darunter habe auch die Hückelhovener Moscheegemeinde gelitten. Die muslimische Gebetsstätte stehe grundsätzlich allen offen. Nicht nur türkischstämmige Gläubige, sondern auch Bosnier, Albaner oder auch Menschen mit afrikanischen und arabischen Wurzeln kämen regelmäßig zum Beten oder Austausch in das große Gebäude.