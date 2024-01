Neujahrsempfang in Hückelhoven „Herausforderungen werden nicht weniger, nur anders“

Und Jansen richtete den Blick auch auf das, was in diesem Jahr für Hückelhoven wichtig wird. Da nannte Jansen an erster Stelle das Rathausquartier, aber auch etwa die Dirtbike-Anlage und die Skateranlage, die beide in diesem Jahr angegangen werden sollen. Auch die Mensa für das Gymnasium sei sehr wichtig. Neben neuen Gebäuden und Anlagen gibt es aber auch bestehende Immobilien, die eine Sanierung erhalten sollen, wie die Dreifachturnhalle in der Schlee oder die Dachsanierung des Hü-Bades. In Sachen Klimaschutz soll ebenfalls einiges investiert werden, etwa in neue Photovoltaik-Anlagen und in das Fahrradparkhaus, das nahe der Eventfläche entstehen soll.