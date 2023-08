Gauklerszenen in Hückelhoven So war das Sommerfest bei den Sternenreitern

Zum ersten Mal wurden die Ergebnisse aus dem Hundetraining vorgeführt. Hundesport-Trainerin und Ausbilderin Petra Vosen, die ihre Zöglinge schon bis zur Deutschen Meisterschaft geführt hat, zeigte mit der Kindergruppe, was in den beiden ausgebildeten Therapiehunden Mocca und Pippa steckt. Die Kinder hatten das Duo sogar darauf vorbereitet, durch einen „Feuerreifen" zu springen, der aber lediglich mit Krepppapier umwickelt war. Eigentlich habe man nur dieses kleine Kunststück einstudieren wollen, doch die Kinder hatten so viel Freude, dass sie noch mehr gemacht haben.