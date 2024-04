Viel Witz und Charme So war das Festival der Travestie in Hückelhoven

Pünktlich um 20 Uhr betritt Maria Crohn alias Michael Koch als Gastgeberin des Abends die Aula-Bühne, stimmt zusammen mit dem gesamten Ensemble „Leb den Traum“ an. Schon seit mehr als drei Jahrzehnten lebt Michael Koch seinen Traum, ist mit seinen Kolleginnen, die sich Lady Maxime, Melody Damour und Regina Red nennen, in der gesamten Bundesrepublik unterwegs. Sie treten zusammen mit ihrer Travestieshow auf, verfolgen aber auch parallel ihre Solokarrieren. Was die Künstlerinnen und ihr Publikum eint: Sie mögen Schlagermusik. Lady Maxime hat zusätzlich ein Country-Medley und eine Hommage an die verstorbene Tina Turner im Repertoire, das sie an diesem Abend präsentiert. „Das ganze Leben ist eine Achterbahn" singt Melody Damour, Regina Red begeistert als Nonne mit ihrer schrägen Sister-Act-Parodie „I will follow him“ und singt „Ein bisschen Frieden“, den Erfolgshit, mit dem Nicole 1982 den Grand Prix gewann. Maria Crohn besingt den „Ewigen Kampf mit den Pfunden“ und stellt unmissverständlich klar: „I'm the Shopping Queen“. Als Michael-Jackson-Imitator schlüpft Kevin Delcroix in die Rolle des berühmten King of Pop.