In Hückelhoven So teuer ist das neue Rettungszentrum

Startschuss für das Rettungszentrum in Hückelhoven: Kürzlich haben die zentrale Krankentransportwagenwache des Rettungsdienstes im Kreis Heinsberg (RDHS gGmbH) sowie die Geschäftsleitung und Verwaltung die neue Unterkunft an der Rheinstraße bezogen. „Von hier aus werden wir ab sofort rund 11.000 Einsätze pro Jahr abwickeln“, sagte RDHS-Geschäftsführer Ralf Rademacher bei der offiziellen Schlüsselübergabe in den neuen Räumen. Im vergangenen Sommer hatte Rademacher noch auf eine Eröffnung im ersten Quartal 2024 gehofft.