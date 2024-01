Wehrleiter in Hückelhoven So stellt sich die Feuerwehr neu auf

Die Verbindung zwischen den dreien sei sehr eng, bekundet der neue Wehrleiter. „Wir reden viel miteinander, das ist sehr wichtig“, sagt er. Bestenfalls seien alle drei immer auf einem Stand, falls mal einer ausfalle. Bis Sebastian Hönigs sich dazu entschied, sich für den neuen Posten zu bewerben, mussten einige Gespräche geführt werden. Zum einen natürlich mit der Stadtverwaltung Hückelhoven, zum anderen aber auch mit den Kollegen und der Familie. Denn die Übernahme der Wehrleitung bringt auch einen Jobwechsel für den Doverener mit sich, der bislang hauptberuflich in der Kreisleitstelle in Erkelenz tätig ist. „Beides in Personalunion zu stemmen, ist unmöglich“, sagt Hönig. „Die Wehrleitung zu übernehmen geht also nur, indem ich auch hauptberuflich zur Stadt Hückelhoven wechsle.“