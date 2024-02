Wegbegrenzungen im Wald So sollen die blauen Blumen in Hückelhoven geschützt werden

Dass sich in diesem Jahr bereits im Januar einige Diskussionen um das Waldstück ergeben haben und sich auch der Kostenpflichtiger Inhalt Kreis Heinsberg mit einer Pressemitteilung zu Wort meldet, liegt an umfangreichen Forstarbeiten, die dort in den vergangenen Wochen durchgeführt wurden – und die bei Anwohnern und Spaziergängern die Sorge wachsen ließen, dass die blauen Blumen davon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie der Kreis Heinsberg schreibt, seien diese Arbeiten notwendig gewesen, „um Spaziergänger vorsorglich vor herabstürzenden Ästen und umsturzgefährdeten Bäumen zu schützen“. Hintergrund sind „erhebliche Wind- und Trockenschäden“, die in dem betreffenden Gebiet vorlagen.