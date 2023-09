In Hückelhoven So sieht das Kulturprogramm für 2024 aus

Theateraufführungen sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geplant. Die Erwachsenenveranstaltung soll mit dem Stück „In 80 Tagen um die Welt“ vom Ensemble Persona auf die Bühne gebracht werden. Wann genau, steht allerdings noch nicht fest. Derzeit werde ein Termin gegen Ende des Jahres, also im November oder Dezember favorisiert. Deutlich früher hingegen finden die Vorführungen statt, die in erster Linie die kleinen Theaterfans ansprechen. „Die Klanguste“ wird am 17. Januar in der Kita Villa Regenbogen aufgeführt, „Die Konferenz der Tiere“ am 13. März in der Aula des Gymnasiums und „Schleichweg“ am 29. April im Dorfgemeinschaftshaus Doveren.