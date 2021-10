Planungen laufen nach Corona-Zwangspause auf Hochtouren : So sieht das Hückelhovener Kulturprogramm für 2022 aus

Im kommenden Jahr auch in Hückelhoven zu Gast: Mnozil Brass Band. Foto: picture alliance / dpa/Andreas Harbach

Hückelhoven Das Programm, das die Stadt insgesamt 72.500 Euro kostet, wurde vom Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft einstimmig verabschiedet.

Die Kulturbranche hat während der Corona-Pandemie stark leiden müssen. Lange zeit konnten kaum Veranstaltungen stattfinden, und wenn dann nur in ganz kleinem Rahmen oder auf anderen Wegen. In den vergangenen Wochen und Monaten aber sind wieder mehr Konzerte, Musikveranstaltungen und Theateraufführungen möglich gewesen. Unter Auflagen zwar, um ein Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, doch es war möglich. Und beide Seiten, sowohl die Künstler als auch die Besucher, haben merken können, wie sehr ihnen diese Art der Unterhaltung gefehlt hat.

Mit steigendem Impffortschritt wächst auch die Hoffnung, dass es so auch in den kommenden Wochen und Monaten so weitergehen kann und es nicht zu einem neuerlichen Lockdown kommt. Denn die Planungen für das kommende Jahr laufen selbstverständlich auf Hochtouren, schließlich soll vieles was ausfallen musste auch nachgeholt werden. Auch die Stadt Hückelhoven hat sich bereits einige Gedanken gemacht und in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft das Kulturprogramm für das Jahr 2022 vorgestellt.

Geplant sind Stand jetzt ein Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Frankfurt in Zusammenarbeit mit der Anton-Heinen-Volkshochschule am 2. Januar, ein Gospelworkshop vom 6. bis zum 8. Mai, ein Konzert der Mnozil Brass band am 23. September und eine Hobbykunstausstellung 4. bis zum 6. November. Eine Erwachsenenveranstaltung ist für 2022 noch nicht geplant. Es werden aber Überlegungen angestellt, Theaterprojekte für Erwachsene anders auszurichten.

Kinder- und Jugendtheateraufführungen im Rahmen des Projektes „Theater Starter“ werden wieder stattfinden. Die Stücke und Zeiten stehen noch nicht fest. Was allerdings feststeht ist der Termin für das Weihnachtsmärchen „Simon und das Kind in der Krippe“ mit dem Fithe. Das Figurentheater aus Ostbelgien findet am 4. und am 5. Dezember statt.