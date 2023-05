Mit 116 Oldtimern und Youngtimern So schön war die Ruricher Pfingstrallye

116 Oldtimer und Youngtimer – also solche, die noch nicht ganz die magische Grenze von 30 Jahren erreicht haben – machten sich am Pfingstsonntag von Rurich aus auf die Reise durch den Kreis Heinsberg und seine Umgebung. Und auch wenn es im Titel eine Rallye ist: Auf Tempo kam es gar nicht an, sondern auf den Spaß, mit dem alten Gefährt eine Landpartie zu machen; und das nicht nur allein, sondern mit gleichgesinnten.