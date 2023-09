Am Wochenende in Hückelhoven So laufen die Vorbereitungen für den Wep-Lauf

Mit dabei beim Wep-Lauf werden in diesem Jahr auch ein paar Hobbysportler sein, die bis vor Kurzem noch gar keine läuferischen oder sportlichen Ambitionen gehegt haben. Lauftrainer Wolfgang Grates hatte als Vorbereitung einen Kurs angeboten, der die Ziele „Kondition aufbauen“ und „Laufen lernen“ vereint. 24 Teilnehmer hatten sich vor gut zwei Monaten zum ersten Training gemeldet – mehr als Wolfgang Grates für möglich gehalten hatte. „16 von ihnen sind immer noch dabei, sieben werden auch am Lauf teilnehmen“, sagt er. Dass nicht alle auch am Sonntag an den Start gehen, sei von Anfang an so eingeplant gewesen. Nicht jeder habe das Ziel gehabt, auch mitzulaufen. Vielen ging es grundsätzlich um die Bewegung. Und die, das freut Grates besonders, wollen auch künftig mit dabei bleiben und in einer der Laufgruppen trainieren.