Dreikönigssingen 2024 So läuft die Sternsingeraktion in Hückelhoven

Auch in Hückelhoven sind in wenigen Tagen wieder die Sternsinger der Gemeinde St. Lambertus und Barbara unterwegs. Allerdings werden sie nicht wie noch vor einigen Jahren von Haus zu Haus ziehen, Lieder singen und den Segen an die Haustür bringen. Stattdessen wird auch in diesem Jahr die Vorgehensweise des Vorjahres gewählt. An sogenannten „Segenpoints“ wird eine Gruppe mit dem Tisch, auf dem Aufkleber und Infomaterial zu finden sind, an bestimmten Orten im Stadtgebiet stehen. Am Freitag, 5. Januar, werden die Sternsinger auf dem Wochenmarkt am Rathaus, vor dem Edeka-Supermarkt, vor dem Kaufland-Supermarkt und am Obi-Baumarkt zu finden sein. Einen Tag später wird der Stand auf dem Wochenmarkt gegen einen im Wohnpark Jülicher Straße getauscht.